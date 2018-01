Arbeitsrecht Was kann sich der Chef alles erlauben?

Sie werden in Teilzeit fest angestellt, etwa für 10 oder 20 Stunden in der Woche. Das reicht für die meisten nicht zum Leben. Weitere Arbeitsstunden können die Mitarbeiter von Firmen wie H&H oder Foodora nur "auf Abruf" leisten. Oft bekommen sie erst kurz vorher Bescheid gesagt, ob sie gebraucht werden oder nicht. Prekäre Festanstellungen sind anscheinend der neue Trend im bundesdeutschen Einzelhandel.

Foodora schreibt, Mitarbeiterumfragen würden belegen, "[...] dass unsere Fahrer/innen mit geringer Wochen-Arbeitsstundenzahl sich ganz überwiegend Flexibilität im Job wünschen." Mitarbeiter vermuten dagegen, dass gezielt mehr Mitarbeiter zu jeweils geringen Stundenzahlen eingestellt würden, um möglichst flexibel über sie verfügen zu können. Die Mitarbeiter müssen so selbst sehen, wie sie an ihre zusätzlichen Stunden gelangen und stehen in starker Konkurrenz zueinander.

Ob Sie Überstunden leisten müssen, steht in Ihrem Arbeitsvertrag. Ist dies nicht vorgesehen, darf der Chef nur Überstunden anordnen, wenn es eine unvorhersehbare Situation erfordert - beispielsweise eine Krankheitswelle in der Belegschaft. Ein Großauftrag oder ein durch Kündigungen der Mitarbeiter entstandener personeller Engpass zählen nicht darunter, denn sie wären vorhersehbar gewesen.

Wenn Sie jedoch als leitender oder höherer Angestellter arbeiten, bilden Sie eine Ausnahme. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt in Westdeutschland bei jährlich 76.000 Euro, in Ostdeutschland bei 68.400 Euro. Wer mehr verdient, hat keinen Anspruch auf Vergütung von Überstunden ( BAG, Urteil vom 22. Februar 2012, 5 AZR 765/10 ). Das Gericht geht davon aus, dass höhere Angestellte nach der Erfüllung ihrer Aufgaben und nicht nach der Arbeitszeit bezahlt werden.

So gab es beispielsweise in der Vergangenheit Gerichtsurteile zu einem Polizeibeamten, der im Nebenjob eine private Sicherheitsfirma leitete, zu einem JVA-Mitarbeiter, der nebenher in einem Erotik-Chat arbeitete und zu einem Krankenpfleger mit dem Nebenjob Bestatter. In allen Fällen "kollidierte" nach Ansicht der Richter die Neben- mit der Haupttätigkeit.