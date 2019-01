Was bringt das 5G-Netz Nie wieder Funklöcher?

Derzeit ärgern sich viele Handy-Nutzer über das aktuelle LTE-Netz, das man auch als 4G-Netz bezeichnen kann. Demnächst soll das 5G-Netz kommen. Was dadurch besser wird - und was nicht.

Nein, auf keinen Fall. Zunächst müssen die Netzbetreiber sehr viel Geld für die neue Technik investieren. Und das werden sie sich vom Mobilfunk-Nutzer zurückholen. Außerdem brauchen die Kunden auch ein 5G-fähiges Gerät. Also muss man sich ein neues und bestimmt teures Smartphone kaufen. Die Qualität ist dann zwar sensationell gut - die Datenübertragung erfolgt fast in Echtzeit - aber der Preis dafür wird hoch sein. Ob sich das in den ersten Jahren für Privatleute lohnt, ist fraglich. In erster Linie ist 5G wichtig für Bereiche wie autonomes Fahren, vernetzte Wirtschaftszeige, Industrie oder Medizin.