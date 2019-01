In Detailansicht öffnen

Smarties von Nestlé

Die Zahl der Smarties in der immer gleich großen Verpackung geht ständig zurück. Jetzt sind nur noch 130 Gramm der Schokolinsen drin, davor waren es 150 Gramm. Vor 4 Jahren waren sogar noch 170 Gramm Smarties in der Röhre. Da guckt der Verbraucher in dieselbe.