Die übrigen Kandidaten: Smarties von Nestlé

Für den Titel hat es nicht ganz gereicht, doch eine Mogelpackung produziert Nestlé mit seinen Smarties allemal: Die Zahl der Schokolinsen in der immer gleich großen Verpackung geht nämlich ständig zurück. Jetzt sind nur noch 130 Gramm Smarties drin, davor waren es 150 Gramm. Vor 4 Jahren waren sogar noch 170 Gramm Smarties in der Röhre. Da guckt der Verbraucher in dieselbe.