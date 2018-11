Vorsorgevollmacht Wenn man nicht mehr selbst entscheiden kann

Die Vorsorgevollmacht reicht sehr weit. Viele Banken verlangen aber, dass für Bankgeschäfte ein extra Formular ausgefüllt werden muss. Rechtlich verpflichtend ist das allerdings nicht. Es bietet sich aber an, um hinterher Ärger zu vermeiden. Für Immobiliengeschäfte oder Unternehmensentscheidungen ist in der Regel eine notarielle Beglaubigung notwendig.

Eine Vorsorgevollmacht sollte nicht zu umständlich sein, damit im Ernstfall auch alles klar geregelt ist und schnell gehandelt werden kann. Wer ist bevollmächtigt, Verträge für mich zu schließen und zu kündigen? Zudem sollten Sie sich fragen, was möchten Sie selbst und was ist Ihnen wichtig? Dies sollten Sie dann klar rein schreiben. So kann etwa auch geregelt werden, dass Sie ihren Enkeln jedes Jahr zum Geburtstag ein Geschenk im Wert von 50 Euro schenken möchten. Bei Dingen, die Ihnen nicht so wichtig sind, können Sie der bevollmächtigten Person auch freie Hand lassen. Es empfiehlt sich außerdem nur eine oder nur wenige Personen zu bevollmächtigen und die Verantwortung in nicht zu viele Hände gleichzeitig zu legen. Ferner sollten Sie eine Bankvollmacht ausstellen und diese auch bei der Bank hinterlegen.