Versteigerung der Frequenzen Wie 5G unser Leben verändern wird

Die Versteigerung der 5G-Frequenzen findet ab 19. März in einem Dienstgebäude der Bundesnetzagentur in Mainz statt und kann mehrere Tage bis Wochen dauern. Für die Auktion haben sich die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch angemeldet.

Mit der fünften Mobilfunkgeneration können Daten deutlich schneller als bislang übertragen werden. Im Vergleich zur bisherigen 4G- oder LTE-Technologie soll der neue Mobilfunkstandard 100 Mal schneller sein. Das ist besonders nützlich, wenn Verbraucher große Mengen an Daten verschicken oder hochauflösende Filme und Serien anschauen möchten.

Aber auch die Wirtschaft wird von 5G profitieren. Immer mehr Daten müssen in der Industrie schnell übertragen werden und deshalb braucht es für viele Projekte künftig eine stabile, kabellose Internetverbindung. Die Fabriken der Zukunft werden komplett vernetzt sein: Anlagen zum Beispiel sollen nicht mehr per Hand, sondern per Smartphone gesteuert werden können.