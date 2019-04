Großes Interesse an privaten Internet-Versicherungen

Jeder fünfte Deutsche hat Interesse an einem privaten Rundum-Cyber-Versicherungspaket. Das ergab eine Umfrage des internationalen Meinungsforschungsinstituts YouGov. Bislang bieten nur wenige Versicherungen solche Policen für Privatpersonen an. In der Regel heißen solche Angebote "Internetschutz". Sie konzentrieren sich auf die Absicherung vor finanziellen Schäden - etwa durch Betrug beim Onlinebanking - oder auf die Rettung von wichtigen Daten, zum Beispiel nach einem Virenbefall oder Hackerangriff.