Verbraucher- und Tierschutz Tierwohl-Label - und was sie uns sagen

Heutzutage reicht es nicht mehr, zu wissen, aus welchem Land, aus welcher Region das Schwein kommt - der Verbraucher will beim Kauf von Wurst und Fleisch auch wissen, wie es im Stall aussieht. Ob das Tier genügend Platz hatte, ob es artgerecht gehalten wurde. Diese Informationen will der Kunde gerne beim Einkauf auf der Verpackung erkennen. Deshalb gibt es immer mehr Kennzeichen, die auf das Tierwohl abzielen.

Geplant ist auch ein staatliches Tierwohl-Label. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat jetzt in einem ersten Schritt konkrete Kriterien für die Haltung von Schweinen vorgelegt. In Kraft treten sollen sie 2020. Bereits dieses Jahr im April wollen die Discounter ein gemeinsames Label einführen. Die höchsten Ansprüche stellt allerdings das Label des Deutschen Tierschutzbundes.

Offener Stall oder Auslauf, ein Stück Holz, das an einer Kette hängt, oder Stroh - also Beschäftigungsmaterial. Wo die Schweine wühlen, scheuern, beißen können. Tageslicht, doppelt so viel Platz, wie gesetzlich vorgeschrieben.

So leben die Schweine, deren Schnitzel mit dem hellblauen Label des Deutschen Tierschutzbunds gekennzeichnet sind. Premiumstufe mit zwei Sternen - das kommt an Bioqualität heran. Die Einstiegsstufe mit nur einem Stern hat aber schon niedrigere Ansprüche.

Ob Lidl, Aldi, Rewe - derzeit hat noch jeder Discounter und Supermarkt sein eigenes Kennzeichen. Ab April wollen sie ein einheitliches Label einführen. Der Zeiger in der Mitte kann auf Stufe 1 stehen - die bietet den Schweinen nur das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Stufe 2 liefert ein kleines Plus an Komfort, wie ein Strohballen und acht Quadratzentimeter mehr Platz.