Krankmachender Zusatzstoff? Carrageen in vielen Lebensmitteln

Da er sowohl hitzestabil als auch salzresistent ist, ist Carrageen vielseitig einsetzbar. In Puddings, Speiseeis und Cremes sorgt es für ein volleres, sämigeres Mundgefühl, in Sahne beispielsweise verhindert es, dass sich oben Fettpfropfen bilden - sie bleibt schön flüssig.

Unter Lebensmittelexperten ist Carrageen umstritten. E407 werde in immer mehr Nahrungsmitteln eingesetzt, so Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. "Das ist letztendlich ein Black-Box-Versuch an der deutschen Bevölkerung. Wir bekommen die Rückmeldung von Patienten, dass sie bei Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln vermehrt Symptome bekommen."