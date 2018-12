Trocken, sonnig, heiß Rekordwetter im Südwesten

Das Jahr 2018 hat neue Temperaturrekorde aufgestellt – und zwar sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg.

Wie der Deutsche Wetterdienst DWD bekannt gegeben hat, lag die Mitteltemperatur in Baden-Württemberg dieses Jahr bei 10,4 Grad Celsius und damit um 0,3 Grad höher als beim alten Temperaturrekord 2014. In Rheinland-Pfalz war es 2018 sogar noch wärmer. Hier lag die Mitteltemperatur bei 10,8 Grad, auch das ein Rekord fürs Land. In beiden Bundesländern schien die Sonne viel und ausgiebig.