Neben dem Rezept müssen Sie auch den Kostenvoranschlag bei Ihrer Krankenkasse einreichen. Es kann hilfreich sein, ein separates Anschreiben an die Krankenkasse zu formulieren, in dem Sie Ihre persönliche Situation aufzeigen und begründen, warum Sie das Hilfsmittel benötigen. Hierin können Sie mitteilen, welche Einschränkungen Sie haben. Tipp: Je detaillierter das Rezept und ihr Anschreiben sind, desto eher ist für Ihre Kasse nachvollziehbar, warum und wofür Sie das Hilfsmittel benötigen. Pflegedienste, Sanitätshäuser, Apotheken oder Patientenberatungsstellen können helfen, hier möglichst präzise zu formulieren. Für den Sachbearbeiter dienen die Unterlagen als eine Entscheidungshilfe, da es ihm aufgrund eines solchen Schreibens leichter fällt, zu beurteilen, ob das Hilfsmittel erforderlich ist.

Wenn Sie dabei Inkontinenzhilfen einer bestimmten Marke oder einem qualitativ gleichwertigen Produkt beantragen, achten Sie auf die genaue Produktbezeichnung und listen Sie die Gebrauchsvorteile im Einzelnen und möglichst konkret auf, also beispielsweise eine ausreichende Saugleistung, einen ausreichenden Auslaufschutz an allen Rändern, einen hinreichenden Rücknässeschutz, eine geeignete Passform oder ausreichend starke Klebestreifen.

Die Leistungsanbieter, also die Apotheken, Orthopädietechniker, Optiker und Sanitätshäuser, rechnen unter Vorlage des Rezepts und des Kostenvoranschlags mit der Krankenkasse ab. Achtung: Erst zu diesem Zeitpunkt entscheidet die Kasse, ob sie das Hilfsmittel überhaupt gewährt und die Kosten trägt. Warten Sie daher den Bescheid der Krankenkasse unbedingt ab. Vorher gekaufte Hilfsmittel müssen in der Regel selbst bezahlt werden.

Erhalten Sie eine schriftliche Ablehnung, haben Sie einen Monat Zeit, zu widersprechen. Um die Frist zu wahren, reicht ein von Hand unterschriebener Brief, den Sie am besten per Einschreiben schicken. Per Telefon oder Mail ist der Widerspruch nicht gültig. Im Brief sollte aufgeführt sein, gegen welchen Bescheid Sie Widerspruch einlegen (mit Datum und Aktenzeichen) und dass Sie beantragen, den Ablehnungsbescheid aufzuheben, sowie die Kosten zu übernehmen. Warum Sie nicht einverstanden sind, können Sie in einer ausführlichen Begründung später nachreichen.