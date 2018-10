Stiftung Warentest untersucht Rapsöl ist besser als früher

Ganz einfach: Rapsöl ist super-gesund. Laut Stiftung Warentest bietet es die ideale Mischung an Fettsäuren. Damit toppt es sogar Sonnenblumen- und Olivenöl. Rapsöl enthält wenig von den ungesunden gesättigten Fetten, ist aber zum Beispiel reich an wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Laut "test"-Redaktion kann Rapsöl damit den Cholesterinspiegel in Schach halten. Außerdem hilft es Herz-Kreislauf-Problemen vorzubeugen und kann die Hirnleistung unterstützen. Schon zwei Esslöffel am Tag sollten dafür genügen.