Stiftung Warentest prüft Zehnmal Note 5 für Honig aus dem Supermarkt

Die Hauptkritikpunkte: Der Honig schmeckt nicht so, wie er schmecken sollte; es sind nicht die Pollen drin, die draufstehen; er wurde erhitzt - entweder bei der Verarbeitung oder auch beim Transport oder der Lagerung - und dadurch wichtige Enzyme zerstört. In einigen Sorten wurden Glyphosat oder auch andere Schadstoffe gefunden. Meistens in geringen Mengen, aber das hat man im Honig ja auch nicht so gerne.