Sparen bei der Autoversicherung Kfz-Policen vergleichen bringt mehr als wetten

Wetten, wir sind günstiger? Damit wirbt eine Kfz-Versicherung gerade für sich. Wer darauf eingeht, kann einen 50 Euro-Gutschein gewinnen, aber am Ende deutlich mehr verlieren.

Fragen an Geli Hensolt, SWR Wirtschaft und Soziales

Nein, besser nicht. Die Grundidee ist zwar gut: Es lohnt sich immer, Tarife miteinander zu vergleichen und den eigenen Vertrag regelmäßig zu überprüfen. Aber wer sich auf die Werbe-Wette der Versicherung HUK-Coburg einlässt, vergleicht letztlich nur den eigenen Tarif mit den Produkten dieser Versicherung. Er erhält also keine umfassende Marktübersicht, und überprüft damit nicht, ob es möglicherweise noch bessere Angebote von anderen Anbietern gibt. Genau das wäre aber sinnvoll.

Hinzu kommt: Selbst wenn man am Ende die Wette gewinnen sollte, weil man tatsächlich einen günstigeren Kfz-Tarif hat - man überlässt der HUK dadurch die Versicherungsdaten, und sie kann sie weiter nutzen, etwa für Werbung. Und das gilt auch für die Angebote der Postbank, denn beide Unternehmen haben eine Vertriebspartnerschaft. Deshalb kriegt man die "Wettscheine" der HUK in den Postfilialen in die Hand gedrückt.