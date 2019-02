Sonniges Wetter Warum die Feinstaubwerte trotzdem steigen

Wir sehen tagsüber blauen Himmel, Sonnenschein. Wir spüren aber auch grade abends, nachts und morgens noch kalte Füße von unten. Diese zwei Luftschichten liegen übereinander. Die Temperaturunterschiede sind sehr deutlich. Während wir in Stuttgart am frühen Vormittag heute plus ein Grad hatten, waren es auf dem Feldberg schon plus acht Grad.