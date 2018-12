Solarstromrekord So viel wie fünf Atomkraftwerke

Dem Jahrhundertsommer sei dank: 2018 wurde in Deutschland so viel Solarstrom erzeugt wie noch nie.

Es ist ein neuer Solarstrom-Rekord: 2018 wurden in Deutschland erstmals mehr als 46 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom innerhalb eines Jahres erzeugt – so viel wie noch nie. Das hat der Bundesverband Solarwirtschaft bekannt gegeben. Das ist ein Zuwachs um fast 20 Prozent gegenüber 2017 und entspricht in etwa der Strommenge, die fünf Atomkraftwerke liefern.

Gerade in den heißen Sommermonaten, als viele konventionelle Kraftwerke wegen steigender Temperaturen in den Flüssen ihre Leistung drosseln mussten, habe die Photovoltaik maßgeblich zur Stromversorgung beigetragen, so der Bundesverband Solarwirtschaft. Der Rekord kommt nicht von ungefähr: 2018 war nach Abschätzung des Deutschen Wetterdiensts nicht nur das wärmste, sondern auch das sonnenscheinreichste jemals gemessene Jahr in Deutschland.