So können Sie sich schützen Trickdiebe auf dem Wochenmarkt

So können Sie sich schützen

Frisches Gemüse aus der Region, ein kurzer Plausch mit den Standbetreibern, Einkaufen wie zu Großmutters Zeiten: Viele Leute gehen gerade an Wochenendenden gern zum Bummeln auf den Wochenmarkt. Doch das Treiben zieht auch zwielichtige Besucher an: Für Trickdiebe sind Märkte nahezu ideales Terrain.

Die Gründe dafür erklärt uns Giovanni Alecci. Er ist Zauberkünstler und Showdieb. Wir sind mit ihm auf dem Mainzer Wochenmarkt verabredet. Er soll uns demonstrieren, wie einfach es Taschendiebe auf Märkten haben: "Hier sind die Menschen abgelenkt. Hier gibt es auf für Diebe viele Möglichkeiten, die Besucher selbst abzulenken. Dauernd werden die Besucher berührt. Und zudem sind die Leute mit sich selbst beschäftigt - gehen ihre Einkäufe durch und planen, was sie kochen wollen."

Die Trickdiebe gehen hier sehr systematisch vor. Profis orientieren sich dabei an den 4As der Taschendiebe, erklärt Giovanni Alecci: "Erst das Opfer ausspähen, dann ablenken - dann das Diebesgut abgreifen - und zum Schluss abtransportieren."

Wochenmärkte wir hier in Mainz sind ideales Terrain für Taschendiebe.

Auf dem Mainzer Wochenmarkt herrscht dichtes Gedränge. Beste Voraussetzungen für Trickdiebe. Leichte Berührungen sind für die Besucher nichts ungewöhnliches. Sie werden kaum wahrgenommen. Auch der kurze Griff in die Jackentasche wird von den Besuchern nicht registriert. Das böse Erwachen kommt vielleicht erst zu Hause, wenn das Portemonnaie fehlt.

Bei dreisten Trickdieben muss die Berührung nicht mal unbemerkt bleiben: Giovanni Alecci scherzt mit einem Mann, berührt ihn dabei mit der linken Hand. Derweil greift seine Rechte unauffällig in die Jackentasche des Opfers.

Noch leichter geht die Ablenkung im Team. Giovanni Alecci hat dazu einen Kollegen mitgebracht. Dieser verwickelt einen Passanten in ein Gespräch - fragt nach einem Stand, an dem er Eier kaufen kann. Der Mann ist völlig ins Gespräch vertieft, abgelenkt. Auf diesen Moment hat der Showdieb gewartet: Er schnappt sich die Tasche des Opfers - von diesem völlig unbemerkt.

Auch beim nächsten Trick gehen die Diebe gemeinsam vor: Giovannis Kollege überholt das Opferpaar - und bleibt dann plötzlich stehen. Auch das Opferpaar verlangsamt seine Schritte. Eine ganz normale Situation auf einem Markt. Doch für die Trickdiebe ist es die ideale Gelegenheit. Giovanni tritt an die stehenden Passanten heran. Als diese sich am Komplizen vorbeischieben wollen, greift er zu: Die Opfer konzentrieren sich auf das Überholen, den Griff in die Tasche nehmen sie gar nicht wahr.