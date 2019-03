So können Sie sich schützen Die raffinierten Methoden der Trickdiebe

Kriminalreport Südwest

Ein Mann kommt an einen Tisch, und kurz darauf ist die Handtasche weg! Trickdiebe schlagen gerne in Cafés und Restaurants zu. Wie kann man sich davor schützen?

Manche Trickdiebe haben sich darauf spezialisiert, gerade in Cafés und Restaurants zuzuschlagen. Giovanni Alecci, Zauberkünstler und Show-Dieb, gehört zur Crème de la Crème der Trickdiebe. Er arbeitet auch mit der Polizei zusammen. Für den Kriminalreport geht er auf Beutezug.

Freundliche Fragen - alles nur Ablenkung

Während der Trickdieb freundlich nach der Karte fragt, verdeckt er seinem Opfer die Sicht auf die Wertgegenstände.

Der Show-Dieb spricht freundlich Gäste am Tisch an: "Darf ich die Speisekarte mitnehmen?" Eine höfliche Bitte, ein sympathisches Lächeln - und weg ist das Handy, das soeben noch auf dem Tisch gelegen hat. Ein kurzer Moment der Ablenkung hat genügt. Die Gäste haben nichts bemerkt. Der Trick: Während Giovanni Alecci die Gäste durch seine Frage ablenkt, deckt er das Handy mt der Speisekarte ab. Als er sie wegzieht, schnappt er sich das darunter liegende Smartphone.

Abdeck-Trick mit Speisekarte oder Jacke

Das Ziel der Trickdiebe ist es immer, ihre Opfer abzulenken. Der Show-Dieb spricht die Gäste an. Während er sie in ein harmloses Gespräch verwickelt, schlägt er zu. Dieses Mal funktioniert der sogenannte Abdeck-Trick mit einer Jacke statt mit einer Speisekarte. Auch hier haben die Gäste wieder nichts bemerkt.

Gegen den Abdeck-Trick rät Giovanni Alecci, das Handy oder andere Wertsachen nicht an die Außenseite des Tisches zu legen. Am besten sei es zwischen den Gästen aufgehoben, denn da kämen Diebe nicht so leicht hin.

Mit Komplizen wird Diebstahl noch raffinierter

Während der Komplize mit einem Foto für Ablenkung sorgt, greift der Dieb zu.

Trickdiebe arbeiten auch im Team, Giovanni Alecci zieht mit einem Komplizen los. Die beiden täuschen vor, Fotos für das Café zu machen. Während der Komplize die Gäste mit dem vermeintlichen Image-Foto ablenkt, schlägt der Dieb zu. Drei Gäste, sechs Augen, auf dem Tisch ein Portemonnaie und zwei Handys - der Abdeck-Trick funktioniert erneut.

Wertgegenstände wirken wie Einladungen

Gelegenheit macht Diebe: Liegen Wertsachen offen herum, erregen sie bei Langfingern Aufmerksamkeit.

Gerade Taschen sind für professionelle Diebe in Restaurants oft eine leichte Beute - wenn sie nicht gut verstaut sind, etwa am Boden neben dem Tisch. Taschen, Handys, Brieftaschen - Selbstbedienung ist im Restaurant für die Diebe oft ganz leicht. Ein Tipp des Profis: "Am besten die Wertgegenstände nicht sichtbar irgendwo hinlegen. Wenn ich sie sehe, werde ich eingeladen, sie zu klauen. Am besten so wenig wie möglich mitnehmen. Wenn ich nichts mit habe, kann mir auch nichts gestohlen werden - so einfach ist das."

Ein Tipp vom Taschendieb

Etwas raffinierter ist der Rücken-an-Rücken-Trick: Der Dieb sitzt Stuhl an Stuhl mit seinem Opfer im Restaurant. Die Berührung am Stuhlrücken ist im Restaurant nichts Ungewöhnliches. Daher fällt es den Gästen auch nicht au, dass Giovanni Alecci in die Jackentasche des Opfers greift. Er zieht das Portemonnaie raus, entnimmt das Geld und steckt die leere Geldbörse wieder unbemerkt zurück.

Diebe haben es schwerer an Wertsachen zu kommen, wenn beispielsweise die Handtasche zwischen den Füßen steht.

Der Show-Dieb rät dazu, immer vorsichtig zu sein. Handtaschen sollten zwischen den Füßen deponiert werden. Auch eine gute Möglichkeit sich zu schützen ist es, "den Stuhl anzuheben und den Taschengriff mit dem Stuhlbein zu fixieren. Mit solchen Kleinigkeiten kann man sich gut vor Taschendieben schützen", sagt Giovanni Alecci.

Ein Restaurant oder ein Café ist ein Ort der Entspannung. Wer allerdings zu sorglos ist, bezahlt das manchmal teuer. Die Polizei gibt Ihnen hier Tipps und Verhaltensregeln, wie Sie sich vor Taschendiebstählen schützen können.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder