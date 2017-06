Smart-City auf der CeBIT Wenn mir die Straßenlaterne den Parkplatz zeigt

Straßenverkehr ohne Stau und dynamische Navigationssysteme, die jeden Autofahrer individuell zum freien Parkplatz leiten - die "Smart City" rückt in greifbare Nähe, das zeigen Unternehmen auf der CeBIT.

Ein großes Thema auf der IT-Messe CeBIT in Hannover ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Sowohl Unternehmen, als auch Städte könnten davon massiv profitieren. Die "smarte" Stadt soll bald Wirklichkeit werden.

Mehr als drei Viertel aller Menschen weltweit leben in Großstädten oder am Stadtrand. Das macht Probleme - Verkehrsstau ist eines davon. Das Gute ist, dass schon jetzt in vielen Städten viele Daten gesammelt werden, zum Beispiel von Umweltsensoren oder Verkehrsleitzentralen. Die gilt es jetzt nutzbar zu machen, sagt Lutz Heuser, Vorsitzender des Smart-City-Forums.