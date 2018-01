Handwerkerstichprobe Schimmel Wie gut arbeiten die Sanierer?

Die Stiftung Warentest hat 28 Anti-Schimmel-Mittel getestet, die man in der Drogerie oder im Baumarkt bekommt. Ergebnis: Die Sprays und Lösungen wirken alle gut oder sehr gut, töten Schimmel also zuverlässig ab. Der Nachteil: Bei einigen Schimmel-Entfernern treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus, auch sie können die Gesundheit gefährden. Sowohl Stiftung Warentest als auch die Verbraucherzentrale NRW warnen besonders vor Mitteln, die (Natrium)Hypochlorit enthalten (erkennbar am Chlorgeruch). Dieser Stoff sei eine chemische Keule und belaste die Atemwege. Besser schnitten im Test Mittel ab, die die Wirkstoffe Benzalkoniumchlorid oder Didecyldimethylaammoniumchlorid enthalten: Schädliche Nebenwirkungen wie Hautreizungen hielten sich hier in Grenzen, so Stiftung Warentest.