Schenken für den guten Zweck Eine Ziege zu Weihnachten

Was schenkt man Menschen, die schon alles haben? Vorschlag: eine Ziege. Denn mit ihr kann man neben dem Beschenkten auch den Bedürftigen in der Welt eine Freude machen.

Für viele Menschen in ärmeren Weltregionen ist eine Ziege ein Segen

Der Beschenkte muss sich nicht einmal selbst um die Ziege kümmern: Das Tier wird in ein Land verschickt, wo es dringend gebraucht wird. Angeboten wird die Tierspende zum Beispiel von Oxfam , World Vision oder Terre des Hommes . Alternativ zur Ziege kann man auch ein Huhn, ein Lama oder eine Kuh verschenken.

Wer doch lieber etwas Materielles unter den Weihnachtsbaum legen will, der kann zum Beispiel das "Travel Book" kaufen. Prominente wie Udo Walz, Jérôme Boateng oder Fiona Bennett geben darin einen Einblick in ihre persönlichen Reisetagebücher. Der Verkauf unterstützt Kinder aus sozial schwachen Familien.

Wer lieber etwas Kulinarisches verschenkt, sollte ein Päckchen ChariTea in Betracht ziehen. Der Name ist ein Wortspiel aus den englischen Begriffen für Wohltätigkeit und Tee. ChariTea wärmt nicht nur den Bauch des Beschenkte, sondern auch das Herz der Kleinbauern, die in den Anbaugebieten leben und mit dem Produkt gefördert werden.