Rückstände in Lebensmitteln Warum Superfoods so oft belastet sind

Warum Superfoods so oft belastet sind

Rückstände in Lebensmitteln

In Superfood wie Chiasamen, Gojibeeren oder Rohkakao stecken nicht nur viele Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch viele Rückstände - von Pestiziden bis Mineralöl. Selbst in Bioprodukten.

Chiasamen sind in Lateinamerika alltäglicher Bestandteil in der Küche. Mit dem Superfood-Hype verschwanden die winzigen Körnchen dort jedoch vom Markt. Die vorhandenen Mengen, die für die Einheimischen völlig ausreichend waren, mussten plötzlich den Appetit der reichen Europäer befriedigen. Einkäufer zahlten unerwartet hohe Preise für die kleinen Samen, kauften alles auf.

Exotische Super-Lebensmittel wachsen oft in ungesunder Umwelt.

Und weil sich so unerwartet gutes Geld damit verdienen ließ, wurden in Windeseile neue Felder angelegt. Um die schnell von Pflanzenresten und Unkräutern zu befreien, setzen die Bauern auch Gifte ein, die in der EU längst verboten sind. Dazu kommen Reifebeschleuniger. Auch das Nervengift Nikotin wird außerhalb der EU noch häufig als effektives Pestizid eingesetzt.