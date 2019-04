Reisen über Ostern So finden Sie günstige Last-minute-Angebote

Die Sonne strahlt immer öfter und viele Menschen wollen die Osterferien nutzen, den Winter endgültig hinter sich zu lassen und in die Urlaubssaison zu starten. Aber nicht jeder, der ein paar Tage ausspannen will, hat bereits gebucht.

Schritt 1: Vorsondieren. Also erstmal auf ganz normalen Urlaubsportalen schauen, was denn die Standardpreise sind. Da würde ich all meine Wunschvorstellungen eingeben. Zum Beispiel: Ich will nach Mallorca, Abflug ab Stuttgart, Vollpension, Hotel mindestens 3 Sterne. Dann habe ich einen Vergleichspreis.

Man sollte nicht nur weil irgendwo „last minute“ drübersteht auch denken: muss billig sein. Manchmal stimmt das nicht und ganz normale Angebote werden mit last minute überschrieben, deshalb ist dieser Preisvergleich vorneweg so wichtig. Dann darauf achten, dass ich auch alles in der Reise inbegriffen habe, was ich will und der Preis nicht deshalb so günstig ist, weil zum Beispiel kein Essen inklusive ist.