Pro und Contra Soll ich fasten oder nicht?

Eigentlich behaupte ich ja, dass ich gar nicht so viele esse. Aber jedes Jahr in der Fastenzeit merke ich, dass das nicht stimmt. Mit welcher Selbstverständlichkeit ich zigmal am Tag ein Stück von der Schokoladentafel abbreche oder in die Kekspackung greife oder in die Gummibärchentüte. Fast ohne es zu merken. Und - das ist noch schlimmer - oft ohne wirklichen Genuss.