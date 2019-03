Pro und Contra "Earth Hour" - Licht aus für den Klimaschutz

Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehen an vielen Wahrzeichen in den Städten für eine Stunde die Lichter aus.

In Mainz werden neben dem Dom auch an etwa 40 weiteren öffentlichen Gebäuden die Lichter ausgeschaltet. In Stuttgart werden das Alte Schloss, das Rathaus und andere bekannte Bauwerke im Dunklen stehen. Überall im Südwesten wird an vielen Kirchen der Strom abgeschaltet - unter anderem in Kaiserslautern, Alzey, Simmern und Baden-Baden. Außerdem beteiligen sich auch Firmen und kleinere Gemeinden an der "Earth Hour". Viele Veranstaltungen stehen auf der Webseite der Stiftung World Wide Fund For Nature (WWF).