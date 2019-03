Premium Produkte Was macht den Unterschied aus?

Ob Zahnbürsten, Fotopapier oder Windeln: Viele Hersteller schmücken ihre Produkte mittlerweile mit dem Prädikat "Premium" - oder bieten sogar zusätzlich zur Standardausführung eine Premiumvariante an. Das zieht beim Verbraucher, und hat für die produzierenden Unternehmen einen entscheidenden Vorteil, weiß Marketingexperte Andreas Kaapke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg: "Premium ist ein in den Köpfen fest verankerter Begriff für ,Besonders gut'. Aber was das konkret bedeutet, ist nirgendwo definiert. Was das für einzelne Produktgruppen bedeutet, bleibt also den Unternehmen überlassen."