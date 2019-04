Preiskampf der Drogerieketten Wie Kunden profitieren

Die Aktion ist zwar umständlich, funktioniert aber: "Das Gute an Preisaktionen ist, dass man ziemlich schnell eine Kundenreaktion merkt, wenn mehr Kunden in die Filiale kommen", sagt Dr. Tobias Günter, Handelsexperte bei Simon-Kucher & Partners.

Ein weiterer Grund: Der Konkurrenzkampf auf dem Drogeriemarkt verschärft sich. Die Hamburger Drogeriekette Budnikowsky hat sich mit der Supermarktkette Edeka zusammengeschlossen, um in der Branche stärker mitzumischen. Jährlich sind mehr als 50 neue Filialen geplant - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. "Das bedeutet sicherlich noch mehr Druck und ich denke, das, was wir zurzeit sehen, sind zum Teil auch Abwehrreaktionen. Man versucht, extrem aggressive Preisstellungen, was die Verbraucherpreise angeht, zu erzielen", sagt Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer Markenverband.