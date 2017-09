Pilotversuch der Deutschen Post Wenn der Postmann kaum mehr klingelt

Die Deutsche Post stellt ihre tägliche Zustellung auf den Prüfstand: Sie testet aktuell, ob es reicht, Briefe nur an bestimmten Werktagen zuzustellen oder etwa an den Arbeitsplatz.

Die Kunden verschicken mehr E-Mails, also denkt die Post über weniger Briefpost-Auslieferungen nach

Auch bei uns hat die Post Tradition, nicht nur in US-Filmen. Täglich wird sie zugestellt - allerdings könnte das bald nicht mehr so sein. Die Deutsche Post AG hat für September einen Pilotversuch mit mehreren Zustellungsmodellen gestartet, unter anderem in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaften in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schlagen bereits Alarm.

Gespräch mit Tobias Frey, SWR Wirtschaft und Soziales

Was hat die Deutsche Post mit ihrem Pilotprojekt genau vor?

Die Post testet aktuell eine flexible Zustellung. Für den Pilotversuch wurden etliche Kunden ausgewählt. Sie konnten sich entscheiden, ob sie testweise nicht mehr täglich Briefe zugeschickt bekommen möchten und auswählen, ob sie Briefe zum Beispiel nur einmal die Woche oder nur an drei bestimmten Wochentagen erhalten möchten oder, ob sie die Briefe unter der Woche direkt an den Arbeitsplatz geliefert haben wollen.

Dieses Pilotprojekt läuft bis Ende des Monats. Dann will die Post prüfen, wie die Kunden mit der flexiblen Zustellung zufrieden sind, und ob das Ganze auch bundesweit interessant wäre.

Was könnten die Vorteile sein, wenn die Post nicht mehr täglich ausgeliefert wird?

Weniger oft Briefe ausliefern - weniger Personal?

Für viele ist die tägliche Post nicht mehr so wichtig. Das zeigt die Statistik: Es werden in Deutschland immer weniger Briefe verschickt, pro Werktag sind es aktuell noch knapp 60 Millionen. Vor zehn Jahren waren es täglich zehn Millionen Briefe mehr, also um die 70 Millionen. Viele von uns schreiben inzwischen lieber E-Mails statt Briefe. Die Post hat nicht mehr den großen Stellenwert wie früher.

Außerdem gibt es bei diesem Pilotversuch die Möglichkeit, die Briefe direkt an den Arbeitsplatz liefern zu lassen. Das kann gerade für Berufstätige möglicherweise interessant sein.

Trotzdem sind viele von uns auf bestimmte Briefe angewiesen. Auch die Postzusteller dürften von diesen Plänen nicht erfreut sein, oder?

Wichtige Briefe wie Einschreiben oder auch Eilbriefe sollen auch künftig täglich ausgeliefert werden - da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber klar ist auch, die Postzusteller sind wenig erfreut. Die Gewerkschaft Verdi ist sogar richtig sauer. Sie sagt klipp und klar: Die Post macht dieses Pilotprojekt nicht aus Servicegründen, sondern um Geld zu sparen.

Egal, ob man beim Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland oder in Baden-Württemberg nachfragt, die Meinung der Arbeitnehmervertreter ist gleich. Sie sehen die flexible Briefzustellung kritisch und befürchten Stellenstreichungen bei den Postboten, heißt es von Verdi. Denn klar ist auch: Wenn Briefe nicht mehr täglich ausgetragen werden müssen, benötigt die Deutsche Post auch weniger Personal. Das Pilotprojekt würde laut Verdi zulasten der Postzusteller gehen, die sowieso schon am Limit arbeiten würden. Bislang bekommt ein Postbote einen tariflichen Stundenlohn von rund zwölf Euro, im Monat sind es meist gut 2.000 Euro brutto.

Was sagt die Deutsche Post zu den Vorwürfen der Gewerkschaften?

Die Deutsche Post hat sich zu möglichen Stellenstreichungen nicht geäußert. Auf SWR-Anfrage teilte der Konzern mit, das alleinige Ziel dieses Tests sei, mehr über die heutigen Bedürfnisse der Kunden beim Briefempfang zu erfahren. Die Ergebnisse würden anschließend von der Deutschen Post ausgewertet. Eine Übernahme in den Regelbetrieb sei nicht geplant. Selbstverständlich werde die Deutsche Post auch weiterhin ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen, ihren Kunden an sechs Tagen in der Woche Post zuzustellen.

Denn genau das ist im Postgesetz so geregelt. Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig, dass dieses Gesetz auch eingehalten wird. Die Behörde in Bonn ist über das Pilotprojekt der Deutschen Post informiert worden und beobachtet das jetzt. Die Behörde weiß auch, dass die flexible Briefzustellung kurzfristig gesehen nicht kommen wird. Denn dazu müsste das Postgesetz geändert werden. Die Diskussionen darüber würden dann auf politischer Ebene stattfinden.