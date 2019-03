Pfusch am Bau? Lebensgefahr auf dem Balkon

Pfusch am Bau?

Riesenschreck für die Bewohner: An einer Hauswand lösen sich Dämmplatten und krachen auf den Balkon. Wie konnte das passieren? Und: Wer kommt nun für den Schaden auf?

Als sie ihren Balkon betreten wollen, hat das Ehepaar Zerulla eine böse Überraschung erlebt. Die Dämmplatten unterhalb des darüberliegenden Balkons hingen durch. Nur kurze Zeit später fiel der 900 Kilogramm schwere Koloss komplett herunter. Nur durch einen Zufall war das Paar zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Balkon, denn eigentlich wollten die Zerullas auf dem Balkon frühstücken. Der Bauunternehmer von der Hausverwaltung der Eigentümergesellschaft vermutet, es handle sich um Pfusch am Bau. Als Sofortmaßnahme stützte er die Balkone der Nachbarn ab. Die Dämmplatten seien nicht verklebt worden, sagt der Bauunternehmer Jan Roesler. Zudem seien die Dübel nicht richtig angebracht worden, sodass die Teller am Ende der Dübel beschädigt worden seien. "Sagen wir mal, wenn ein Teller gerissen ist, ist das kein Problem, wenn von 30 Tellern 30 kaputt sind, dann hält das Ganze nicht besonders lange."

Das Haus wurde vor 18 Jahren gebaut. Die Chancen, den Schuldigen zu benennen und zu verurteilen sind gering. "Es gibt zunächst mal eine Frist, innerhalb der vertragliche Ansprüche zu erfüllen sind. Das ist eine Frist von drei Jahren. Dann gibt es eine Frist, die man Gewährleistungsfrist nennt, die ist fünf Jahre ab der Abnahme. Innerhalb dieser Frist kann man alle Mängel, die da noch festgestellt worden sind, geltend machen. Es gibt dann, mit besonderen weiteren Voraussetzungen, noch eine Frist von zehn Jahren, die sogenannte kenntnisunabhängige Verjährung. Und sogar noch eine Frist von dreißig Jahren, die gilt aber nur für Fälle, in denen Körper, Gesundheit, usw. verletzt worden sind, nicht wie hier, nur Eigentum", sagt der Baurechtsexperte Peter Mauel vom Bauherren-Schutzbund.

Andre Zerulla stellte Strafanzeige, doch die zuständige Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren nach wenigen Wochen ein, da die gesetzliche Verjährungsfrist bereits erreicht sei. Zudem sei es schwierig, nach 18 Jahren noch einen Schuldigen zu ermitteln. Der damalige Bauträger hatte auch kurz nach der Fertigstellung des Hauses Insolvenz angemeldet. Die Gebäudeversicherung sah sich für den Schaden ebenfalls nicht zuständig, denn Pfusch am Bau ist nicht versichert. So sitzt die Eigentümergesellschaft auf einem Sachschaden von 12.000 Euro.

Die Teller am Kopf des Dübels sollen die Dämmplatten halten.

Aber zumindest eine Chance hat die Familie noch. Denn kaum hatten wir im Rahmen unserer Recherche nachgefragt, nahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder auf, da bei einer Straftat womöglich ein anderes Haftungsrecht gelte. "Die Ermittlungen sind wieder aufgenommen, weil wir noch einmal im Detail prüfen wollen, ob die Verjährung doch tatsächlich schon eingetreten ist. Die Frage der Verjährung, des Delikts der Baugefährdung, ist ja komplex. Es kommt darauf an, wann die konkrete Gefahr da war. Das ist nicht unbedingt gleich bedeutend mit dem Schadensereignis, also dem Herabstürzen der Teile, sondern es kann auch schon darin liegen, dass der Mangel soweit fortgeschritten ist, dass nur noch vom Zufall abhängt, dass es zum Schaden kommt und ab dann würde die Verjährung laufen", Staatsanwalt Wolfgang Baumert.

