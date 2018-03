Bunte Eier aus dem Handel im Test Teils faulig und alles andere als lecker

Wie gut ist die Qualität der im Handel angebotenen Ostereier in bunten Farben? Bleiben sie so lange frisch wie angeben? Ein Test mit ernüchternden Ergebnissen.

Gefärbte hartgekochte Eier in allen Farben gibt es überall und das ganze Jahr über. In der Osterzeit sind sie besonders beliebt, doch sind sie auch lecker und gesundheitlich unbedenklich?

Seit Jahren werden "bunte Eier" im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) auf ihre Genusstauglichkeit - insbesondere bei Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums - geprüft. In den vergangenen Jahren wurde dabei festgestellt, dass viele Eier nicht mehr für den Verzehr geeignet sind. Und auch dieses Jahr belegen erste Testergebnisse diesen Befund.

Bisher sind 34 Proben untersucht worden (Stand 22. März 2018). Es handelt sich ausschließlich um verpackte Eier mit Mindesthaltbarkeitsdatum und eine Probe besteht dabei in der Regel aus 30 einzelnen Eiern. Somit wurden über 1.000 Eier untersucht.

Zwar war bei Probeneingang kein Ei angeschlagen oder wies deutlich erkennbar Risse in der Schale auf, am Ende des deklarierten Mindesthaltbarkeitsdatums zeigten sich dennoch deutliche Mängel bei der Qualität!