Neues Jahr, neue Regeln Das ändert sich 2019 für Autofahrer

EU-weit kommen einheitliche Kennzeichnungen für Kraftstoffe. Das hilft zum Beispiel im Ausland, wenn wir nicht wissen, was Benzin auf Spanisch oder Diesel auf Tschechisch heißt. Die formellen Bezeichnungen wie E85, XTL oder CNG sind zwar etwas kryptisch. Als Faustregel aber gilt: Diesel-Kraftstoffe sind durch ein Quadrat gekennzeichnet, Kreise stehen für Benzin, eine Raute symbolisiert Gas.

Zumindest in der Stadt. Denn bisher surren die Stromer teils so leise, dass Fußgänger nahende Autos oft überhören. Und das kann gefährlich werden. Ab Mitte 2019 müssen neue E-Autos bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h deshalb Warngeräusche von sich geben. Dann klingen sie in etwa wie ein Auto mit Verbrennungsmotor.