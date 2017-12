Neue Verbindungen und Preise bei der Bahn Die 7 wichtigsten Fakten zum Fahrplanwechsel

Seit Sonntag ist es wieder soweit, die Deutsche Bahn kommt - aber anders: Der größte Fahrplanwechsel in der Unternehmensgeschichte, laut Bahn. Was sich im Südwesten ändert.

Der Staatskonzern bezeichnete die Umstellung am 10. Dezember als größten Fahrplanwechsel in der Geschichte der Bahn: neue Züge, neue Verbindungen, höhere Preise - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Fakt Nr. 1: Fahrgäste müssen tiefer in die Tasche greifen

Wie fast immer im Dezember steigen auch in diesem Jahr die Preise. Im Durchschnitt werden für Bahntickets im Fernverkehr 0,9 Prozent mehr fällig. Die Preise für die Bahncard 25 und die Bahncard 50 bleiben gleich, für die Bahncard 100 müssen Kunden aber mehr bezahlen - in der zweiten Klasse sind es 80 Euro, in der ersten Klasse 135 Euro mehr.

Fakt Nr. 2: Weihnachtsgeschenk für Rheintalbahn-Kunden

Von den Preiserhöhungen ausgenommen bleibt die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Die Kunden hier sollen damit zumindest eine kleine Entschädigung für das Rheintalbahn-Fiasko erhalten. Die Strecke war im Herbst wegen eines Erdrutsches im Tunnel in Rastatt gesperrt. Bis zu 30.000 Menschen mussten über Wochen auf alternative Transportmittel umsteigen.

Fakt Nr. 3: Mehr Komfort im neuen ICE 4

Der Testbetrieb des ICE 4 ist abgeschlossen: Ab sofort fährt der Schnellzug regelmäßig - unter anderem auch von Stuttgart über Mannheim nach Hamburg. Der neue ICE bietet deutlich mehr Platz als seine Vorgänger, hat leistungsfähigere Klimaanlagen und außerdem können Fahrradfahrer künftig ihr Rad mitnehmen. Dazu gibt es ein futuristisches Lichtkonzept: Je nach Tageszeit soll die Lichtfarbe wechseln - von rot über gelb zu blau.

Fakt Nr. 4: Mehr Züge auf der Gäubahn

Die Intercity-Verbindungen zwischen Stuttgart, Singen und Zürich werden verdoppelt - jede Stunde fahren auf der Gäubahnstrecke Züge. Außerdem gibt es mit dem Fahrplanwechsel täglich auch vier Intercity-Direktverbindungen zwischen Stuttgart und Konstanz.

Fakt Nr. 5: Aus Rheinland-Pfalz schneller nach Luxemburg

Zwischen Luxemburg und Düsseldorf gibt es ab sofort eine neue, direkte Verbindung. Davon profitieren auch die Menschen in Rheinland-Pfalz, denn der Zug wird unter anderem in Trier und Koblenz halten. Morgens fährt die Bahn in Luxemburg los, am Nachmittag geht es dann von Düsseldorf aus wieder zurück.

Fakt Nr. 6: Italien-Fans kommen schneller nach Mailand

Erstmals seit einem Jahrzehnt gibt es wieder eine Direktverbindung von Frankfurt über Mannheim und Freiburg nach Mailand. Der Super-Schnellzug fährt morgens in Frankfurt los und ist am Nachmittag in Italien. Die Preise für die Fahrt starten bei rund 50 Euro. Die Bahn möchte damit vor allem Urlauber ansprechen, die normalerweise mit dem Flugzeug nach Italien reisen.

Fakt Nr. 7: Ruckzuck von München nach Berlin

Die Deutsche Bahn bezeichnet es als ein Jahrhundertprojekt: Mit dem Fahrplanwechsel wurde auch die neue Schnellbahnstrecke von München nach Berlin offiziell in Betrieb genommen. In nicht einmal vier Stunden können Fahrgäste künftig die Strecke zurücklegen. Die neue Schnellbahnstrecke hat rund zehn Milliarden Euro gekostet.