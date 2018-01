Neue Gepäckregeln bei Billigflieger Rollkoffer nicht mehr als Handgepäck

Immer mehr Passagiere reisen nur noch mit Trolley im Handgepäck, sodass der Stauraum im Flugzeug knapp wird. Billig-Airline Ryanair hat deshalb neue Gepäckbestimmungen festgelegt.

Durch die vielen Handgepäckstücke im Flugzeug, dauert es beim Ein- und Ausstieg oft länger.

Bei Billigfluglinien wie Ryanair und vielen anderen ist es schon lange üblich, dass es extra kostet und bei der Ankunft länger dauert, Gepäck aufzugeben. Viele packen deshalb leicht und reisen nur mit Handgepäck. Weil der Stauraum in der Kabine jedoch knapp ist, kommt es immer öfter zu Diskussionen zwischen Passagieren und Bodenpersonal, wenn das Gepäck plötzlich doch in den Frachtraum soll. Ryanair versucht jetzt, dem Problem mit neuen Regeln Herr zu werden.

Fragen an Geli Hensolt, SWR Wirtschaft und Soziales

Wie sehen die neuen Gepäckbestimmungen bei Ryanair aus?

Auch bei anderen Fluggesellschaften könnten sich die Gepäckbestimmungen künftig ändern.

Zwei Handgepäckstücke bleiben für jeden Passagier weiterhin kostenlos - aber das größere der beiden, also etwa ein Rollkoffer, wird künftig immer in den Frachtraum geladen.

"Alle Passagiere können ihr kleineres Handgepäckstück mit an Bord nehmen. Passagiere ohne Priority-Boarding-Buchung müssen ihr größeres Handgepäckstück - kostenlos - am Gate für den Transport im Frachtraum aufgeben," erklärt Robin Kiely, Head of Communications bei Ryanair.

Ausschließlich Kunden, die für mindestens fünf Euro die Option "Priority Boarding" dazu gebucht haben, dürfen ihren Trolley zusammen mit der Hand- oder Laptoptasche garantiert mit an Bord nehmen.

Gleichzeitig wird es zehn Euro billiger, Gepäck aufzugeben. Und wir dürfen schwerere Koffer mitschleppen: Pro Koffer sind jetzt fünf Kilo mehr erlaubt.

Das ist eine Kehrtwende: Jahrelang sollten wir Kunden mit hohen Gebühren davon abgehalten werden, Reisegepäck am Schalter aufzugeben. Bisher war es meistens so, dass die billigsten Tarife die waren, in denen man nur Handgepäck mitnehmen durften. So wollten viele Fluggesellschaften Geld und Zeit sparen.

Warum jetzt diese Kehrtwende beim Gepäck?

Ist das Handgepäck zu groß, gibt es am Gate oft Diskussionen.

Offensichtlich kriegt der Billigflieger das viele Handgepäck einfach nicht mehr unter: Wenn jeder der fast 200 Passagiere einen kleinen Rollkoffer mit an Bord nehmen will, dann wird es zu eng im Flugzeug. Bei der Boeing 737, mit der auch Ryanair fliegt, kriegt man theoretisch etwa 120 Bordtrolleys in den Gepäckfächern unter. Ryanair zieht die Grenze sogar bei 90 Stück. Alles, was darüber hinaus geht, muss in den Frachtraum.

Damit nicht jedes Mal am Gate diskutiert und erklärt werden muss, hat die Fluglinie einfach eine neue Regelung getroffen. So will sie vermeiden, dass sich der Abflug aufgrund der Diskussionen verzögert.

Werden die anderen Fluglinien bei den Gepäckregelungen nachziehen?

Gepäckfächer im Flugzeug reichen nicht mehr.

Egal mit welcher Fluglinie man fliegt - ob mit Lufthansa, Easyjet, Air France oder anderen - alle bieten den billigsten Tarif nur mit Handgepäck. Das nutzen die Passagiere gerne. Wie viele Gepäckstücke man mitnehmen darf, ist von Airline zu Airline verschieden. Aber eng wird es mittlerweile in vielen Maschinen. Immer wieder muss das Handgepäck deshalb schließlich doch in den Frachtraum umziehen.

Viele Fluggesellschaften suchen daher nach neuen Ideen. American Airlines hat zum Beispiel beschlossen, über 200 ihrer Airbus-Jets mit XXL-Gepäckfächern nachzurüsten. Darüber denkt offenbar auch die Lufthansa nach. Diese XXL-Variante ist fast doppelt so groß, sodass jeder Passagier einen Rollkoffer mitnehmen kann.

Auch der Flugzeugbauer Boeing hat solche vergrößerten Fächer im Angebot. Ryanair hat sich bei seinem jüngsten Flugzeug beispielsweise bereits dafür entschieden. So kann in Zukunft möglicherweise doch wieder jeder Passagier sein gesamtes Handgepäck mit an Bord nehmen.