Neue Geldscheine von der EZB Europa glänzt auf 100- und 200-Euro-Scheinen

5-, 10-, 20- und 50-Euro-Scheine sind bereits upgedatet worden. Jetzt kommen also 100- und 200-Euro-Scheine dran. Der 500-Euro-Schein wird in dieser zweiten Serie nicht produziert. Er soll als Zahlungsmittel auslaufen. Gerade die 500er würden bei Drogenhandel und Geldwäsche in Europa eine große Rolle spielen, so argumentiert die EZB - bekam nach ihrer Entscheidung dafür aber viel Kritik, unter anderem von der Deutschen Bundesbank.