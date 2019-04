Neue Filter sollen Luft verbessern Filtersäulen am Neckartor ziehen Stickoxid aus der Luft

Die Stadt Stuttgart hat die Filtersäulen am Neckartor umrüsten lassen. Die neuen Filter sollen die Stickoxid-Werte senken. Ob sich so Fahrverbote verhindern lassen, bleibt unklar.

Das alles klingt vielversprechend, nicht aber für die Deutsche Umwelthilfe. Remo Kling, Anwalt DUH meint: Die Luft nur an dem wenige hundert Meter langen Straßenabschnitt am Neckartor zu reinigen, ist Augenwischerei: „Man hat sehr lange Straßenabschnitte, in denen die Werte überschritten sind. Vielleicht sollten in Zukunft einfach alle Stuttgarter Bürger das Haus nur noch mit einem eingeschalteten Handstaubsauger verlassen dürfen. Ähnlich absurd ist die Filterlösung. Das ist also noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss.“