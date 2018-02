Neue DGB-Studie Krank zur Arbeit schleppen ist "in"

Krank zur Arbeit schleppen ist "in"

Aktuell ist Grippesaison und deshalb gehen einige hunderttausend Arbeitnehmer in diesen Tagen zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen. Allerdings zeigt eine neue Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes , dass immer mehr Menschen trotz Krankheit doch zur Arbeit gehen.

Demnach erschienen im vergangenen Jahr in Deutschland gut zwei von drei Arbeitnehmern krank bei der Arbeit. Jeder Dritte gab an, zwei Wochen oder noch länger krank zur Arbeit gegangen zu sein.

Fragen an Jutta Kaiser, SWR Wirtschaft und Soziales

Das widerspricht sich auf den ersten Blick. Allerdings kommen da mehrere Phänomene zum Tragen: Zum einen wird unsere Gesellschaft immer älter, die Menschen arbeiten länger. Jedoch stecken wir mit 40 oder 50 Jahren eine Erkältung oder andere Krankheiten nicht mehr so leicht weg wie mit 20 oder 30.

Je älter man wird, desto länger dauert es, sich zu erholen: doppelt bis drei Mal so lange. Außerdem leiden immer mehr Menschen unter Burn-out, Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten. Diese Menschen fallen oft längere Zeit aus, da können schon 40 Fehltage im Jahr zusammenkommen.

Außerdem ist es so, dass die, die zum Beispiel mit einer Erkältung zur Arbeit gehen, die Krankheit verschleppen, und dann irgendwann doch ausfallen. Dadurch sind sie häufig länger krank, als wenn sie sich gleich am Anfang der Krankheit etwas Ruhe gegönnt hätten.

Häufig schleppen sich Arbeitnehmer zur Arbeit, da sie denken, unersetzbar zu sein. Sind wir wirklich so unabkömmlich?

Nein, sind wir nicht. Aber viele kennen die Situation: Man wird meistens dann krank, wenn es so gar nicht passt. Also wenn wichtige Termine am Arbeitsplatz anstehen und man vorher vielleicht schon viel Zeit investiert hat, um sich vorzubereiten - dann gehen viele eben doch zur Arbeit.