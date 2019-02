So klappt es mit dem Zuverdienst

In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Menschen nach dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weiter berufstätig. Die Zahl der arbeitenden Rentner steigt immer weiter, seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl verdreifacht. Die Gründe, warum ältere Menschen noch arbeiten, sind vielfältig: Viele Rentner sind auf den Zuverdienst angewiesen, andere wollen den sozialen Kontakt halten oder haben Spaß an der Arbeit.

Wer noch nicht in Rente ist, kann über sein gesetzliches Rentenalter hinaus weiterarbeiten. Die sogenannte Regelaltersgrenze wird seit einigen Jahren schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Wer sie erreicht hat, darf grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer auf befristete Zeit einfach weiterarbeitet. Aber auch wer 'offiziell' mit Rentenantrag in Rente geht, kann weiterarbeiten. Allerdings sollte der Arbeitnehmer dies auch hier rechtzeitig mit dem Arbeitgeber absprechen.

Wer ohne Rentenantrag weiter arbeitet und über 450 Euro im Monat verdient, muss auch weiterhin Rentenbeiträge bezahlen. Das erhöht auch die spätere Rente. Arbeitslosenversicherung muss derjenige nicht mehr zahlen - wird er arbeitslos, geht er einfach in Rente. Durchschnittsverdiener erhöhen sich ihre monatliche Rente mit einem Jahr Arbeit um rund 100 Euro.

Minijobber können ebenfalls freiwillig weiterhin in die Rente einzahlen. In einem Jahr erhöht sich ihre monatliche Rente so um rund fünf Euro.