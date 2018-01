Suchtmittel Nasenspray Über 100.000 Deutsche sind abhängig

Zehntausende Deutsche greifen täglich zu Nasenspray und das Fatale ist: Viele können nicht mehr ohne leben - sie sind abhängig. Der Weg dahin beginnt meist harmlos und auch die Werbung der Pharmaindustrie – die hervorragend an dem meistverkauften rezeptfreien Medikament verdient - suggeriert in vielerlei Spots und Anzeigen, dass alles kein Problem sei.

Der Pharmakologe Gerd Glaeske schätzt, dass in Deutschland mindestens 100.000 von Nasenspray abhängig sind. Die Dunkelziffer ist hoch. Das Problem ist, dass die Schleimhaut sich an die Stoffe gewöhnen kann, die auf sie aufgetragen werden. Es sind Inhaltsstoffe wie Xylometazolin. Beim Einsprühen werden die Gefäße damit verengt, die Schleimhaut schwillt ab und die Nase wird weit. Lässt die Wirkung jedoch nach, schwillt die Nase umso mehr zu. Man muss wieder sprühen – ein Teufelskreis.

Wie Junkies brauchen die Betroffenen also regelmäßig den nächsten Schuss. Und ihre Droge bekommen sie völlig problemlos in der Apotheke um die Ecke - ohne Rezept!

Prof. Frank Riedel , HNO-Zentrum Rheinneckar: "Man kann eben diese Degeneration in der Schleimhaut nicht wieder vollkommen umdrehen. Denn nur durch ein Begradigen der Scheidewand ändert sich die Situation in der Schleimhaut ja nicht. Eventuell fehlt trotzdem die Befeuchtungsfunktion, es kommt trotzdem zu Krustenbildung auch wenn der Luftstrom optimiert wurde in der Nase."

Umgang mit dem Sprühkopf: Er sollte nach einem Sprühstoß so lange heruntergedrückt werden, bis man ihn wieder ganz aus der Nase gezogen hat. Lässt man ihn vorher los – also noch in der Nase - können Nasensekret und somit auch Viren und sonstige Keime in das Fläschchen eingesogen werden. Bei einer weiteren Anwendung würde man diese dann wieder aus dem Fläschchen in die Nase hinein katapultieren und sich so unter Umständen mit seinen "eigenen" Keimen erneut infizieren.