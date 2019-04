Nachbarschaftsärger Was ist im Garten alles erlaubt?

Katzen auf Streifzug

Ist eine Katze freien Auslauf gewöhnt, kann nicht verlangt werden, dass sie ausschließlich im Haus gehalten wird. Und in einem so genannten grünen Wohngebiet wird von den Gerichten in aller Regel eine Katzenhaltung von ein bis zwei Katzen als ortsüblich angesehen. Als Nachbar muss man also die Katzen und auch ihre Hinterlassenschaften dulden. Das gilt aber nicht, wenn die Katzen zum Beispiel auf großen Terrassenflächen keine Möglichkeit haben, ihre Hinterlassenschaften zu verscharren. (Landgericht Bonn, Urteil vom 06.10.2009, Aktenzeichen 8 S 142/09) Und zu viele dürfen es auch nicht sein. Beispielsweise kann der Kot von drei Katzen so eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen, dass die Katzen nur innerhalb der Grundstücksgrenzen des Besitzers Auslauf haben dürfen (Amtsgericht Neu-Ulm, Urteil vom 03.11.1998, Aktenzeichen 2 C 947/98).