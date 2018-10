Nach ICE-Brand auf Schnellbahnstrecke Bahn noch Tage mit den Folgen beschäftigt

Nach dem Brand des ICE-Zuges zwischen Köln und Frankfurt dauern die Aufräumarbeiten an. Was Bahnreisende deshalb zu Verspätungen und Zugausfällen wissen sollten.

Das Feuer in dem ICE war bei Dierdorf in der Nähe von Neuwied in Rheinland-Pfalz ausgebrochen.

Der Plan der DB sieht vor, das Nachbargleis so schnell wie möglich zu sanieren, um dann zumindest eingleisig an den Start gehen zu können. Das würde die Lage tatsächlich entspannen. Aber auch das wird wohl frühestens am Wochenende der Fall sein.

Das Gleis, auf dem der Zug in Brand geraten ist, ist so stark beschädigt, dass es sogar deutlich länger dauern wird, bis darauf wieder gefahren werde kann. Deshalb erscheint mir momentan am Realistischsten, dass der Zugverkehr zunächst wieder eingleisig anlaufen wird. Aber bis die Strecke wieder in beide Richtungen komplett befahrbar ist, kann es sich noch deutlich länger hinziehen.