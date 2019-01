Mobilität der Zukunft Warum gibt es bislang nur so wenige Wasserstoffautos?

Warum gibt es bislang nur so wenige Wasserstoffautos?

Die Brennstoffzelle gilt als umweltschonende Antriebsform der Zukunft. Doch bisher gibt es kaum Wasserstoffautos auf den Straßen. Warum die Technologie noch so teuer ist.

Fragen an Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion:

Wasserstoffautos sind im Moment noch sehr teuer, die Kaufpreise fangen bei 70.000 Euro an. Dies liegt unter anderem daran, dass die Brennstoffzelle mit dem teuren Metall Platin beschichtet wird und zu Platin gibt es bislang noch keine Alternative.

Die Hersteller von Wasserstoffautos sitzen vor allem in Asien: Hyundai, Toyota und Honda haben einige Modelle auf dem Markt. Ein Auto kommt aber auch aus Baden-Württemberg: Daimler bietet ein solches Fahrzeug an. Dies ist allerdings nicht frei auf dem Markt erhältlich, sondern Firmenkunden in sieben deutschen Großstädten, darunter Stuttgart, vorbehalten.