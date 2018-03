Mikroorganismen-WG bei Tellern und Besteck Bakterien-Alarm im Geschirrspüler

In dieser Spezial-WG feiern Kleinstlebewesen wie Schimmelpilze, Bakterien und diverse Keime täglich eine große Party. Wir sagen Ihnen, was Sie für mehr Sauberkeit tun können.

Keime und Bakterien scheinen sich in der Spülmaschine noch wohler zu fühlen als an anderen Stellen im Haushalt.

Kennen Sie schon die WG, in der Sie selbst bestimmt nicht freiwillig wohnen wollen - die aber ziemlich sicher Teil ihres Lebens ist, mitten in ihrem Zuhause lebt und haust? SWR-Umweltredakteurin Petra Haubner verrät Ihnen, wo sich diese Ekel-WG befindet.

Der Geschirrspüler! Da lebt die Ekel-WG. Das ist der Tatort in Sachen Schimmel, Keime und Bakterien - möglicherweise einer der größten im ganzen Haushalt. Das haben Forscher jetzt herausgefunden. Die Küche ist ja sowieso der Ort für Mikroorganismen: Der alte Spüllappen, das Schneidebrett, auf dem rohes Fleisch geschnitten wird, oder der hübsch feuchte Kühlschrank zum Beispiel.

Aber das ignorieren wir jetzt alles mal und stürzen uns auf die Spülmaschine. Das Gerät, in dem alles sauber werden soll - das aber offenbar nicht ganz so tiefenreinigt wie gedacht.

Die Forscher haben für ihre Studie Proben aus 24 Spülmaschinen genommen, alles untersucht - und eine lange Liste an Schimmelpilzen und Bakterien gefunden. Die leben dort in aller Regel ein ziemlich schönes Leben. Am liebsten machen sie es sich übrigens auf den Gummidichtungen gemütlich - das sind sozusagen die Sofalandschaften für Bakterien und Pilze.