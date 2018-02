Matratzen und Decken im Härtetest Ist preiswert auch gut und nützlich?

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Das kann richtig anstrengend sein - und liegt womöglich an der Matratze, dem Kissen oder der Decke. So findet man die richtigen Produkte.

Gut ein Drittel des Lebens verbringen die Menschen im Bett. Etwa 3.000 Stunden pro Jahr. Beim Kauf von Matratzen, Kissen oder Decken sollte man sich Zeit nehmen. Die Vielfalt der Produkte ist enorm, ebenso die Preisspannen. Wann muss eine Matratze ausgetauscht werden? Mit welcher Bettdeckenfüllung schläft man am besten? Daune, Naturhaar oder Synthetik? Welchen Einfluss hat das auf die Gesundheit? Und was bedeuten die unterschiedlichen Öko-Siegel?

In der Sendung begleiten Sie eine Familie aus Pforzheim, die sich neue Kissen und Decken anschaffen will. Was hat sie persönlich am meisten überrascht?