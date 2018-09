Marktcheck checkt Trigema "Affenstark" – weil "Made in Germany"?

Euripides Dontas, Chef Selected Textiles:

"We work, collaborate with Trigema more than 10 years. It’s a very important costumer for us. We have a very good collaboration. We try to follow their needs and to be a variable and credibility supplier for him, for them."

Übersetzung: "Trigema ist ein sehr wichtiger Kunde für uns, mit dem wir seit über zehn Jahren sehr gut zusammenarbeiten. Wir versuchen, den Bedürfnissen von Trigema zu entsprechen und ein zuverlässiger Lieferant zu sein."