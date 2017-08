Marktcheck checkt Landliebe Wie viel Liebe steckt wirklich drin?

In Heilbronn hat ein Unternehmen seinen Sitz, das inzwischen in ganz Deutschland und darüber hinaus einen guten Ruf genießt: Landliebe. Seit 1980 gibt es die Marke, anfangs nur in in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Inzwischen gehört sie zum holländischen Milchkonzern Friesland-Campina, der weltweit größten Molkerei-Genossenschaft. Die Produktpalette: Eigentlich alles, was man aus Milch herstellen kann.