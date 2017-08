Marktcheck checkt Haribo Leckeres aus dem Gummibärchen-Imperium?

Was steckt in den Fruchtgummis des Weltmarktführers Haribo drin? Was machen die Bärchen mit unseren Zähnen? Und ist Haribo wirklich leckerer als die Konkurrenz?

Seit fast 100 Jahren will der Süßigkeiten-Gigant Haribo groß und klein glücklich machen, dass verspricht zumindest die Werbung. Und: Die Produktvielfalt ist gigantisch: Allein in Deutschland gibt es 200 Sorten mit 120 verschiedenen Figuren aus Fruchtgummi, Lakritze und Schaumzucker.

Marktcheck checkt das Gummibärchen-Imperium mit langer Tradition. Wie gut schmecken die Naschereien der Marke? Können die deutlich günstigeren Discounterprodukte mithalten? Was steckt überhaupt drin in den süßen Leckereien? Können süß-saure Bärchen und Co. sogar schädlich sein für unsere Gesundheit? Und wie hat die Werbung die Marke so erfolgreich gemacht?

Check 1: Geschmack - Wie gut schmecken Goldbären und Konkurrenten?

Haribo-Goldbären kennt so gut wie jeder – sogar so gut, dass alle eine Lieblingsfarbe haben. Welche, das wollen wir genau wissen und lassen fast 3.000 Menschen für ihre Lieblingsbärenfarbe abstimmen.

Klarer Sieger mit 1.100 Stimmen ist die dunkelrote Sorte Himbeere.

Auf Platz zwei gehen 602 Stimmen an die grünen Bärchen mit Apfelgeschmack.

Die weißen Goldbären mit Ananasgeschmack erhalten 330 Stimmen und landen damit auf Platz 3.

Aber sind die Farben tatsächlich so unterschiedlich, dass man sie herausschmecken kann? Wir machen den Blind-Test und keiner schafft es. Offenbar ist bei der Lieblingsfarbe also jede Menge Einbildung dabei.

Trifft das auch auf die Lieblings-Marke der Gummibärchen zu? Schlägt Marktführer Haribo die Konkurrenz tatsächlich? Wir rufen zum großen Gummibären-Geschmackstest mit 2.000 Probanden.

Es treten an:

Haribo Goldbären / der 200 Gramm-Beutel gekauft für 95 Cent

die Marke Katjes mit ihren Grünohrbärchen / der 200 Gramm-Beutel für 80 Cent

die Marke Trolli mit den Gummi Bears / umgerechnet 200 Gramm für 1,13 Euro - die teuersten im Test

die Eigenmarken von Kaufland und Lidl / 200 Gramm kosten nur rund 50 Cent

Schmeckt man Unterschiede?

Wir lassen zunächst gut 1.000 Besucher auf dem Messegelände in Mannheim abstimmen, welche Marke ihnen am besten schmeckt. In dieser ersten Runde unseres großen Geschmackstest wissen unsere Tester, welche Marke sie probieren.



Das Ergebnis:



1.002 Probanden kosten fünf Gummibärchen-Marken und stimmen ab. Sie wissen, welche Marke sie probieren.

Haribo liegt mit 338 Stimmen klar vorn,

auf Platz 2 kommen mit 227 Stimmen die Fruchtgummis von Lidl,

die Gummi Bears von Trolli landen mit 175 Stimmen im Mittelfeld,

132 Stimmen erhält Katjes auf Platz 4,

und knapp dahinter kommen die Naschereien von Kaufland mit 130 Stimmen.

Doch wie sehr haben sich die Tester vom Haribo-Markenimage blenden lassen? In der zweiten Runde probieren über 1.000 Messebesucher - diesmal aber blind. Sind die Unterschiede immer noch so groß?

Das Ergebnis:



1.016 Probanden kosten fünf Gummibärchen-Marken und stimmen ab. Sie wissen nicht, welche Marke sie probieren.



Am Ende verteidig Haribo beim Geschmack den ersten Platz – aber nur knapp. Die Discounter können deutlich aufholen, vor allem Kaufland – dessen Bärchen gelingt ein Sprung vom letzten auf den zweiten Platz. Hinten liegen nun die Marken Trolli und Katjes.

Haribo: 319 Stimmen (vorher Platz 1 mit 338 Stimmen)

Kaufland: 232 Stimmen (vorher Platz 5 mit 130 Stimmen)

Lidl: 225 Stimmen (vorher Platz 2 mit 227 Stimmen)

Trolli: 139 Stimmen (vorher Platz 3 mit 179 Stimmen)

Katjes: 101 Stimmen (vorher Platz 4 mit 132 Stimmen)

2. Check: Image - Wie hat die Werbung die Marke so erfolgreich gemacht?

Prof. Markus Voeth, Marketingexperte Universität Hohenheim

Offensichtlich lassen sich die Kunden beim Geschmack also blenden - vom positiven Markenimage. Wie hat Haribo das geschafft? Vor allem über die Werbung, erklärt Marketingprofessor Markus Voeth.

Prof. Markus Voeth, Marketingexperte Universität Hohenheim:

"Haribo hat es geschafft, im Grunde den ganzen Lebenszyklus abzudecken. Man wird abgeholt als drei-, vierjähriges Kind, indem man eben lernt, dass die Gummibärchen von Haribo stammen, aber dann hört es am Ende des Kind-Daseins nicht auf, sondern dann macht die Marke auch noch Erwachsene froh."

1920 gründet Hans Riegel eine Bonbon-Kocherei, der Grundstein eines Imperiums. Auch ein Name ist schnell gefunden: Hans Riegel aus Bonn, kurz Ha-ri-bo. Zwei Jahre später erfindet er den Gummibären. Anfangs noch ein traurig drein blickender Tanzbär, der aber in abgeänderter Form zum Symbol für Haribo werden wird. Genauso wie der Werbeslogan: "Haribo, Haribo, Haribo macht Kinder froh". Den behalten auch die Söhne Hans Junior und Paul bei, die 1946 die Firma übernehmen - bis auf eine entscheidende Änderung.

Prof. Markus Voeth, Lehrstuhl für Marketing Universität Hohenheim:

"Der Werbeslogan "Haribo macht Kinder froh" stammt ja aus den 30er Jahren, als Süßigkeiten eben vor allem etwas für Kinder waren. Nach dem zweiten Weltkrieg allerdings hat sich das Marktfeld verändert, Erwachsene kamen ins Zielfeld und dann hat Haribo darauf perfekt reagiert, hat in den 60er Jahren hat man den Slogan erweitert mit dem Zusatz „Und Erwachsene ebenso."

Die Bekanntheit der Marke hängt vor allem mit den großen Investitionen in Werbung zusammen, ein Millionenbudget - Jahr für Jahr. Schon 1962 steigt Haribo in die Fernsehwerbung ein, ist bis heute stark präsent. Markenbotschafter war lange Jahre Thomas Gottschalk, der 2014 an Michael "Bully" Herbig übergibt. Allerdings:

Prof. Markus Voeth, Marketingexperte Universität Hohenheim:

"Gottschalk war sicherlich ein Glücksgriff für die Marke Haribo, weil er die perfekte Inkarnation des Werbeslogans ist. Er ist einerseits mit seinem jungenhaften Charme für Kinder ne bekannte Größe gewesen und andererseits als gestandener TV-Moderator eben auch für die Zielgruppe der Erwachsenen die richtige Person gewesen. Nun der Nachfolger ist sicherlich auch eine bekannte Persönlichkeit, ist aber glaube ich nicht der Glücksgriff wie Gottschalk es war."

Gerne hätten wir mit Haribo ein Interview geführt, doch unsere Anfragen werden immer wieder abgelehnt. Auch Dreharbeiten sind unerwünscht. Der Familienbetrieb schottet sich ab, hinter die verschlossenen Türen zu blicken, gelingt nur wenigen.

Experten schätzen, dass das Unternehmen weltweit einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro macht - offizielle Zahlen gibt es nicht. Haribo nimmt nicht einmal Kredite von Banken oder Gelder von Investoren an, alles wird aus eigener Tasche finanziert. Auch der Neubau der künftigen Firmenzentrale in Rheinland-Pfalz. Nadine Kammerlander ist Expertin für Familienunternehmen. Sie kennt die Gründe.

Prof. Nadine Kammerlander vom Institut für Familienunternehmen der WHU Vallendar

Prof. Nadine Kammerlander, Institut für Familienunternehmen WHU Vallendar:

"Der Grund für diese Entscheidung ist, dass die Riegel-Familie die Kontrolle und die Macht über das Unternehmen behalten möchte. Sobald sie andere Investoren haben, sprechen die natürlich mit bei Entscheidungen. Aber auch sobald sie Schulden bei einer Bank haben, müssen Sie dieser Bank gewisse Informationen offen legen."

3. Check: Inhalt - Was steckt drin in den Leckereien?

Süß, lecker und bekannt sind sie - doch woraus bestehen Gummibärchen eigentlich? Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm in Freiburg nimmt unsere Packungen genau unter die Lupe.

Die Zutaten sind bei allen getesteten Bärchen ähnlich: etwas Wasser, jede Menge Zucker, dazu Fruchtsaftkonzentrate zum Färben, außerdem Zitronensäure, Aromen und ein Überzugsmittel wie Bienenwachs. Dafür, dass das Bärchen seine Form behält, sorgt in den meisten Fällen Gelatine.

Es gibt aber auch vegane Alternativen, bei denen die tierische Gelatine durch pflanzliche Verdickungsmittel ersetzt wird - zum Beispiel von Katjes. Andere Hersteller bieten auch Fruchtgummi an, welches "halal" ist und damit für Muslime erlaubt. Die Gelatine kommt dabei vom Rind und nicht vom Schwein.

Zucker, Glukosesirup, Dextrose

Bei 77 Prozent Zucker bleibt nicht mehr viel Raum für andere Zutaten.

Hauptbestandteil ist aber Zucker. Laut Packungsangabe kommen bei Haribo 15 Stück Würfelzucker auf 100 Gramm Gummibärchen. Bei Katjes sind es 18 Zuckerstücke, bei Trolli 17, bei Kaufland 14 und bei Lidl 16 Zuckerstückchen. Ein handelsübliches Würfelzuckerstück wiegt etwa drei Gramm. Damit kommen bei Haribo etwa 45 Gramm Zucker auf 100 Gramm Bärchen, also fast die Hälfte. Bei den anderen Herstellern ist es sogar eher mehr.

Außerdem ist die Zuckerangabe auf der Zutatenliste nicht das Einzige, worauf man achten sollte, erklärt Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Cramm: "Bei Gummibärchen und so ähnlichen Süßigkeiten sollte man sich an den Kohlenhydraten orientieren - das entspricht dem eigentlichen Gehalt an Zucker und zuckerähnlichen Substanzen, die ernährungsmäßig genauso wirken."

Damit bestehen alle unsere Gummibärchen etwa zu Dreivierteln aus Zucker.

Übrigens: Gummibärchen belegen im Vergleich mit anderen "Zuckerbomben" den 1. Platz

Aroma ist nicht gleich Aroma

Für den Geschmack der bunten Süßigkeiten sind Aromen zuständig. Diese werden in den meisten Fällen synthetisch hergestellt, erklärt Ernährungswissenschaftlerin von Cramm: "Wenn Fruchtmark drin ist, dann eigentlich als natürlicher Farbstoff."

Auf den Packungen steht meist nur "Aroma", bei Lidl und Katjes finden wir auch "natürliches Aroma". Doch: Nur wenn beispielsweise "natürliches Erdbeeraroma" draufsteht, muss der Geschmack aus der Frucht Erdbeere stammen. "Natürliches Aroma" heißt, der Geschmack kann aus anderen "natürlichen" Stoffen wie Holz oder Schimmelpilzen stammen - mit Erdbeeren hat das nichts zu tun. Und steht nur "Aroma" drauf, kann bereits der Grundstoff ein chemisches Produkt sein.

Nur bei Katjes findet unsere Expertin "natürliches Orangenaroma", ein kleiner Pluspunkt. Ansonsten muss kein Geschmack aus der Frucht stammen.

4. Check: Gesundheit - Können die süß-sauren Naschereien schädlich sein?

In der Vermarktung will Haribo sich nicht einschränken lassen. Seit Jahren will die EU Unternehmen dazu bringen, Süßigkeiten für Kinder verantwortungsvoller zu bewerben - doch diese freiwillige Selbstverpflichtung hat Haribo nicht unterschrieben. Wieso? Die Antwort: Man habe eigene Marketing-Grundsätze.

Haribo GmbH:

"In diesen Grundsätzen verpflichten wir uns dazu, keine Marketing-Aktivitäten direkt an Kinder unter zwölf Jahren zu richten."

Indirekt spricht die Werbung jüngere Kinder aber sicherlich trotzdem an - Werbung für Produkte, die größtenteils aus Zucker bestehen.

Schokolade hat mehr Kalorien

Gummibärchen und Schokolade im Zucker- und Kalorienvergleich

Für viele gelten Gummibärchen - zum Beispiel im Vergleich mit Vollmilchschokolade - als die gesündere Alternative fürs abendliche Naschen. Doch stimmt das?

Dagmar von Cramm, Ernährungswissenschaftlerin:

"Also die Gummibärchen waren die Sieger der Low-Fat-Welle, wo man gesagt hat, Fett ist böse, du kannst alles andere essen, bloß kein Fett. Und das hat sich ja mittlerweile als nicht nachhaltig rausgestellt."

Und das kann sich durchaus auf der Wage bemerkbar machen: "Gummibärchen ständig zu snacken kann auf Dauer ganz schön dick machen - obwohl sie vordergründig erst mal kalorienärmer als andere Süßigkeiten sind", sagt Dagmar von Cramm.

Der Vergleich mit klassischer Vollmilchschokolade zeigt: In den Gummibärchen steckt insgesamt deutlich mehr Zucker. Dafür schlagen bei der Schokolade 30 Gramm Fett pro 100 Gramm zu Buche und auch die Kalorienanzahl ist nochmal höher.

Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Cramm

"Aber: Die Schokolade lässt den Blutzucker nicht so schnell steigen und macht länger satt", erklärt die Ernährungswissenschaftlerin. Dadurch würde man nicht so viel davon essen. Gummibärchen könne man dagegen quasi nonstop essen. Schokolade habe auch mehr gesunde Bestandteile: "Vor allem bei der bitteren Schokolade habe ich noch die Kakaomasse, die wertvolle Inhaltsstoffen enthält. Beim Gummibärchen kann ich auch gleich Zuckerwasser trinken," so die Expertin.

Angriff auf Kinderzähne

Und noch einer der Inhaltsstoffe stört die Expertin: Zitronensäure. Die steckt nicht nur in den Goldbären, vor allem die zahlreichen sauren Produkte von Haribo macht diese Zutat aus. Kleine Kinder lieben die sauren Süßigkeiten, für sie sind sie eine witzige Nascherei, doch Zahnärzte sehen darin eine große Gefahr für Kinderzähne! Zahnmedizinerin Annette Wiegand beschäftigt sich mit den Auswirkungen von solchen Süßigkeiten auf den Zahnschmelz.

Kinderzähne mit angegriffenem Zahnschmelz

Prof. Annette Wiegand, Zahnmedizinerin Universität Göttingen:

"Grundsätzlich gilt, dass säurehaltige Lebensmittel, also auch Lebensmittel die Zitronensäure enthalten, in der Lage sind, die Zähne aufzulösen, direkt aufzulösen. Die Säure ist in der Lage, den Zahnschmelz aufzulösen und wenn das lange genug und häufig genug passiert, können da tatsächlich Defekte in der Zahnoberfläche entstehen."

Wie genau wirken die sauren Fruchtgummis im Mund? Wir machen eine Stichprobe in einem Kindergarten und testen den Speichel der Kleinen, während sie die Süßigkeiten essen. Das Ergebnis ist eindeutig: der Indikatorstreifen zeigt, dass der PH-Wert im Mund deutlich fällt, auf nur noch 2 bis 3.

Zahnmedizinerin Prof. Annette Wiegand

Prof. Annette Wiegand, Zahnmedizinerin Universität Göttingen:

"Allgemein gilt der PH-Wert-Abfall von unter 5,5 für Zahnschmelz als kritisch, dann wird Zahnschmelz in der Regel aufgelöst. Und man kann sagen, je tiefer der PH-Wert-Abfall, je stärker die Säure konzentriert ist, desto mehr vom Zahn wird aufgelöst."

Ihr Rat deshalb: Die Menge solcher Süßigkeiten deutlich einschränken, auf höchstens zwei bis drei Portionen pro Woche.

Hilft Lakritze gegen Husten?

Und wie sieht es mit der zweiten großen Produktgruppe von Haribo aus - der Lakritze? Ist die gesünder als die Fruchtgummisorten?

Die Basis von Lakritz ist der Saft der Süßholzwurzel, der einen heilenden Pflanzenstoff enthält - vor allem gegen Husten. Das entdeckten bereits die Römer. Doch die schlechte Nachricht: In den meisten Süßigkeiten steckt gar keine oder nur sehr wenig echte Lakritze aus der Süßholzwurzel - auch bei Haribo heute gerade einmal 3 Prozent. Eine gesunde Wirkung lässt sich so nicht erreichen.

Es geht auch gesünder

Dass leckere Naschereien für Zwischendurch auch gesünder sein können, demonstriert uns Dagmar von Cramm. Die Rezepte zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, Gummibärchen aus Fruchtpüree und ganz ohne Zucker herzustellen.

Marktcheck checkt Haribo - unser Fazit:

Der Geschmack überzeugt, Haribo schlägt die Konkurrenz, doch beim blinden Probieren kommen die Discounter dem Branchenriesen ziemlich nah.

Vor allem das Image zieht bei den Kunden - mit Markenbindung von klein auf und bekannten Werbegesichtern.

Beim Betrachten der Inhalte verkauft Haribo jedoch vor allem eines: Aromen, Zitronensäure und jede Menge Zucker. Wer zu viel davon isst, gefährdet seine Gesundheit - riskiert Zahnprobleme und Übergewicht.

"Haribo macht Kinder fett, das steht sogar im Internet." Auch wenn diese Abwandlung des Haribo-Werbeslogans sogar schon Kindergartenkindern bekannt ist, dem Milliardenumsatz des Konzerns tut es offenbar keinen Abbruch.