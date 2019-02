Maklergebühren in Deutschland Bestellerprinzip auch bald bei Immobilienkäufen?

Die Maklergebühren in Deutschland sind im europäischen Vergleich sehr hoch. Bundesjustizministerin Barley will, dass bei Immobilienkäufen in Zukunft auch das Bestellerprinzip gilt.

Für das Bestellerprinzip gibt es eine ganze Reihe an Argumenten, auch aus anderen Parteien, nicht nur aus der SPD. Hauptgrund: Die hohen Erwerbsnebenkosten würden viele potentielle Käufer daran hindern, Eigentum zu erwerben. In Deutschland gibt es keine Gebührenordnung für Makler, die Provision ist Verhandlungssache. In vielen Bundesländern, auch in Rheinland-Pfalz, haben sich Maklergebühren in Höhe von 7,14 Prozent durchgesetzt, die sich Verkäufer und Käufer teilen. Ein Beispiel: Ein Reihenendhaus in Speyer kostet im Schnitt rund 340.000 Euro. Dadurch entstehen für den Käufer Maklergebühren von rund 12.000 Euro. Es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, dass Käufer im Schnitt deutlich mehr bezahlen.