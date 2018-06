Kratzen verboten! Deshalb sind Mücken dieses Jahr so aggressiv

Deshalb sind Mücken dieses Jahr so aggressiv

In diesem Jahr sind Stechmücken besonders aufdringlich, denn die Saison ging früher los als sonst. Wir verraten, wie Sie sich nach einem Mückenstich verhalten sollten.

In diesem Jahr begann die Mückensaison früher als in den Vorjahren.

Fragen an Alice Thiel-Sonnen, SWR Umwelt und Ernährung

Warum haben wir derzeit mit so vielen Mückenstichen zu kämpfen?

Es ist durchaus normal, dass ein Stich etwas dicker wird und juckt. Das ist auch gut so, denn das zeigt, dass unsere Körperabwehr funktioniert. Auf das Eiweiß, was aus dem Mückenspeichel in das Blut kommt, reagiert unser Körper mit Histamin. Das weitet die Gefäße und sorgt letztendlich für diese Schwellung.