Kontoführungsgebühren und Kostenfallen Die besten Tipps fürs Girokonto

Die Preisunterschiede bei den Girokonten sind zum Teil sehr groß. Manche kosten mehr als 100 Euro im Jahr, andere sind gratis. Preise vergleichen lohnt sich daher auf jeden Fall. Dies soll in Zukunft auch ganz einfach möglich sein, denn die Bundesregierung bringt ein zertifiziertes Vergleichsportal auf den Weg, bei dem Kunden, die Kosten und Entgelte von Girokonten vergleichen können. Zeitlich ist sie dabei allerdings schon in Verzug. Bisher gibt es bereits Vergleichsportale im Netz, diese sind aber nicht zertifiziert. Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey kann keines der Portale uneingeschränkt empfehlen.

Viele Banken bieten ein spezielles Onlinekonto an, das günstiger ist als das herkömmliche Konto. Dafür können die Kunden in der Regel ihre Bankgeschäfte auch nur noch online abwickeln und die Überweisung beispielsweise nicht mehr ohne zusätzliches Entgelt am Bankschalter in Auftrag geben. Wer es noch günstiger haben möchte, schaut sich nach Direktbanken um. Diese Banken haben in der Regel gar keine Filiale und keine eigenen Geldautomaten. Dadurch sparen die Geldinstitute Personal, wodurch die Entgelte für den Kunden günstiger sind.