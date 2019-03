Kommentar zu Daimler: E-Auto künftig aus China Letzte Chance für den Smart

Wer 2022 in seinen Elektrosmart einsteigt, findet vielleicht irgendwo einen kleinen Aufkleber "Made in China". Nach Blusen, Turnschuhen oder Handys kommen bald also auch Autos aus dem kommunistischen China.

Mit Volvo hat sich der chinesische Autohersteller Geely schon eine Traditionsmarke unter den Nagel gerissen. Get used to it! Gewöhn Dich dran -möchte man dem Rest der Welt zurufen. Die Zeiten, in denen Chinesen heimlich auf Messen Autos abfotografierten und dann schlecht nachbauten, sind vorbei. Die Zukunft fährt elektrisch und damit hat sich das Fahrrad-Reich ganz selbstbewusst in die erste Reihe vorgedrängelt. Für den Smart ist der Umzug nach China die letzte Chance. Da auch bei Daimler die fetten Jahre vorbei sind konnte man sich den Verlustbringer nicht mehr leisten.